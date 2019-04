MÄRKTE-Dax am Gründonnerstag schwächer erwartet

Frankfurt, 18. Apr (Reuters) - Nach der Kursrally in den vergangenen Tagen dürften sich die Anleger vor Ostern Gewinne sichern. Der Dax wird am Gründonnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er dank überraschend positiver China-Daten 0,4 Prozent fester bei 12.153 Punkten geschlossen. Die Unternehmen Sartorius und Adva Optical legen ihre Quartalszahlen vor. Der Sportartikelhersteller Puma lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung. Auf der Konjunkturagenda stehen unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze und Frühindikatoren. Für Deutschland werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für April erwartet. Für Kursschwankungen könnte der kleine Verfall an den Terminbörsen sorgen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.153,07 Dax-Future 12.151,50 EuroStoxx50 3.477,73 EuroStoxx50-Future 3.399,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.449,54 +0,0 Prozent Nasdaq 7.996,08 -0,1 Prozent S&P 500 2.900,45 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.121,37 -0,7 Prozent Shanghai 3.255,54 -0,2 Prozent Hang Seng 29.926,88 -0,7 Prozent (Reporter: Anika Ross, Patricia Uhlig redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)