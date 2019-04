MÄRKTE-Dax vor erneuter Bilanzflut höher erwartet

Frankfurt, 24. Apr (Reuters) - In Erwartung einer erneuten Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Neben dem deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer sowie dem Zahlungsdienstleister Wirecard öffnen unter anderem die britische Bank Barclays und der US-Onlinehändler Amazon ihre Bücher. Unabhängig davon steht in den USA die Veröffentlichung der Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.313,16 Dax-Future 12.343,50 EuroStoxx50 3.502,63 EuroStoxx50-Future 3.434,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.597,05 -0,2 Prozent Nasdaq 8.102,02 -0,2 Prozent S&P 500 2.927,25 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.312,31 +0,5 Prozent Shanghai 3.174,28 -0,9 Prozent Hang Seng 29.812,02 +0,0 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)