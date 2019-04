MÄRKTE-Dax kaum verändert erwartet - Bayer im Blick

Frankfurt, 26. Apr (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten. Neben einer erneuten Flut von Firmenbilanzen fiebern Anleger der voraussichtlich turbulenten Hauptversammlung von Bayer entgegen. Der Pharma- und Agrarchemie-Konzern hatte zwar am Donnerstag starke Quartalsergebnisse vorgelegt. Angesichts der zahlreichen und milliardenschweren Klagen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat wollen wichtige Eigner dem Bayer-Vorstand aber die Entlastung verweigern. Darüber hinaus wollen die Rating-Agenturen Standard & Poor's (S&P) und Moody's die Ergebnisse ihrer Überprüfung der britischen Kreditwürdigkeit bekanntgeben. S&P veröffentlicht außerdem seine Bonitätsnote für Griechenland. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.282,60 Dax-Future 12.294,00 EuroStoxx50 3.491,92 EuroStoxx50-Future 3.425,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.462,08 -0,5 Prozent Nasdaq 8.118,68 +0,2 Prozent S&P 500 2.926,17 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 22.188,98 -0,5 Prozent Shanghai 3.100,95 -0,7 Prozent Hang Seng 29.567,23 +0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)