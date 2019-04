MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche dürften sich die Anleger kaum vom Fleck trauen. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der Dax am Montag wenig verändert in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent fester bei 12.315 Punkten geschlossen. "Wir sind an einer Stelle angekommen, an der er ein weiterer Kursanstieg kein Selbstläufer ist", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Für weiter steigende Kurse braucht es unerwartet positive Nachrichten sowohl auf der Konjunktur- als auch auf der Gewinnseite." Unter die Lupe nehmen dürften Investoren das Zahlenwerk des Dax-Konzerns Covestro. Der Kunststoff-Hersteller hat im ersten Quartal deutlich weniger verdient. Außerdem veröffentlicht nach Börsenschluss die Deutsche Börse ihre Quartalsergebnisse. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.315,18 Dax-Future 12.348,00 EuroStoxx50 3.500,41 EuroStoxx50-Future 3.438,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.543,33 +0,3 Prozent Nasdaq 8.146,40 +0,3 Prozent S&P 500 2.939,88 +0,5 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 3.083,05 -0,1 Prozent Hang Seng 29.805,41 +0,7 Prozent (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)