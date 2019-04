MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Geschäftszahlen im Blick

30. Apr (Reuters) - Eine Flut an Bilanzzahlen hält die Börsianer am Dienstag auf Trab. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag war der deutsche Leitindex leicht im Plus aus dem Handel gegangen. Mit der Lufthansa und dem Niveau-Hersteller Beiersdorf legen zwei Dax-Konzerne ihre Zahlen vor. Die Fluggesellschaft bekam im ersten Quartal Überkapazitäten und den massiven Preisdruck zu spüren: Der Verlust weitete sich aus. Aus den USA werden insbesondere die Apple-Zahlen am Abend mit Spannung erwartet. Vom Datenanbieter Refinitiv befragte Experten sagen ein Umsatzminus voraus. Bereits am Montagabend hatte die Google-Mutter Alphabet ihre Ergebnisse vorgelegt. Eine Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbsbehörden hatte demnach ein Loch in die Quartalsbilanz gerissen, auch die Erlöse wuchsen so wenig wie seit drei Jahren nicht mehr. Auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China dürften für Gesprächsstoff sorgen. Die Industrie in der Volksrepublik verlor überraschend an Fahrt, auch bei den Dienstleistern schwächte sich das Wachstum ab.[ Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.328,02 Dax-Future 12.327,50 EuroStoxx50 3.501,94 EuroStoxx50-Future 3.439,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.554,39 +0,0 Prozent Nasdaq 8.161,85 +0,2 Prozent S&P 500 2.943,03 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 3.076,66 +0,5 Prozent Hang Seng 29.748,76 -0,5 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)