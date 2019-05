MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Handelsstreit belastet

Frankfurt, 07. Mai (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag angesichts der Furcht vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Montag hatte der deutsche Börsenleitindex wegen der Furcht vor einem Scheitern der Gespräche der beiden Wirtschaftsmächte etwa ein Prozent auf 12.286 Punkte verloren. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine harte Haltung. Am Freitag sollen die Zölle für einige chinesische Produkte erhöht werden. Dennoch will eine chinesische Handelsdelegation in dieser Woche in die USA reisen, um doch noch eine Lösung in dem Streit zu finden. Im Fokus der Anleger stehen zudem erneut Geschäftszahlen, etwa von Evonik, Infineon, Vonovia, Henkel und BMW. Die Lufthansa hat zur Hauptversammlung eingeladen. Für größeres Interesse dürften auch die jüngsten Zahlen zum deutschen Auftragseingang sowie die Konjunkturprognosen der EU-Kommission sorgen. Fachleute gehen davon aus, dass die deutsche Industrie im April wieder mehr Aufträge erhalten hat. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.286,88 Dax-Future 12.280,00 EuroStoxx50 3.462,95 EuroStoxx50-Future 3.405,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.438,48 -0,3 Prozent Nasdaq 8.123,29 -0,5 Prozent S&P 500 2.932,47 -0,4 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.934,69 -1,5 Prozent Shanghai 2.907,69 +0,0 Prozent Hang Seng 29.240,63 +0,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)