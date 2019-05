MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Hoffnung im Handelsstreit

13. Mai (Reuters) - Nach den Kursverlusten zum Wochenstart wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Am Montag war der deutsche Leitindex 1,5 Prozent schwächer bei 11.876 Punkten aus dem Handel gegangen und damit auf den niedrigsten Stand seit Januar gefallen. Für Gesprächsstoff sorgt wohl erneut der Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump gibt sich trotz der jüngsten Eskalation optimistisch, doch noch eine Lösung in dem Konflikt zu finden. China hatte am Montag Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar angekündigt und damit auf am Freitag in Kraft getretene US-Zölle reagiert. Auf der Tagesordnung der Börsianer stehen zudem die Geschäftszahlen mehrerer Firmen. So steigerte die Allianz im ersten Quartal Gewinn und Einnahmen und hält an ihrer Prognose fest. Beim Pharmakonzern Merck legten die Erlöse ebenfalls zu, der Gewinn ging dagegen zurück. Der vor der Zerschlagung stehende Energiekonzern Innogy kämpft weiter mit Problemen in Großbritannien, Thyssenkrupp rutschte in die Verlustzone. Im Fokus der Anleger steht zudem Bayer. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern verlor hat in den USA auch den dritten Prozess wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Die Geschworenen des Gerichts im kalifornischen Oakland urteilten am Montag, dass Bayer mehr als zwei Milliarden Dollar Schadenersatz an die Kläger zahlen müsse. Für Aufsehen sorgen dürfte die Hauptversammlung von Volkswagen: Der Autobauer steigt in die Batteriefertigung ein und will die Lkw-Tochter Traton möglichst vor der Sommerpause an die Börse bringen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.876,65 Dax-Future 11.901,00 EuroStoxx50 3.320,78 EuroStoxx50-Future 3.299,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.324,99 -2,4 Prozent Nasdaq 7.647,02 -3,4 Prozent S&P 500 2.811,87 -2,4 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.043,01 -0,7 Prozent Shanghai 2.893,35 -0,4 Prozent Hang Seng 28.097,76 -1,6 Prozent (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)