MÄRKTE-Börsianer bleiben in der Defensive - Dax niedriger erwartet

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Wirtschaftliche und politische Unsicherheiten halten Börsianer zu Beginn der neuen Woche von größeren Engagements an der Börse ab. Der Dax wird am Montag nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern niedriger in den Handel starten. "Die Anleger bleiben im Beobachtungsmodus", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Europas Aktienanleger waren am Freitag wegen des schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China auf Nummer sicher gegangen und hatten Kasse gemacht. Nach einer dreitägigen Gewinnserie gab der Dax am Freitag 0,6 Prozent nach auf 12.238 Punkte. Neben diesem Dauerbrennerthema dürften Investoren ihr Augenmerk auf die politischen Spannungen zwischen USA und Iran legen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Land per Kurznachricht über Twitter mit der Vernichtung. Die Welle der Firmenbilanzen ebbt indes weiter ab. Lediglich die Zahlen der Immobilienfirma Grand City Properties aus dem MDax werden vorgelegt. Zudem stehen die Erzeugerpreise aus Deutschland und die Leistungsbilanz der Euro-Zone an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.238,94 Dax-Future 12.228,00 EuroStoxx50 3.425,64 EuroStoxx50-Future 3.397,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.764,00 -0,4 Prozent Nasdaq 7.816,29 -1,0 Prozent S&P 500 2.859,53 -0,6 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.339,22 +0,4 Prozent Shanghai 2.860,10 -0,8 Prozent Hang Seng 27.796,37 -0,5 Prozent (Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)