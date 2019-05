MÄRKTE-Dax dürfte schwächer starten - Ifo-Index im Blick

Frankfurt, 23. Mai (Reuters) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China lastet weiterhin auf dem deutschen Aktienmarkt. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,2 Prozent höher bei 12.168 Punkten geschlossen. Die Wall Street war schwächer aus dem Handel gegangen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Fed-Zinssitzung hervorgeht, will die US-Notenbank auch bei einer Aufhellung der globalen Konjunktur ihre ruhige Gangart bei der Zinspolitik beibehalten. Bei den Konjunkturdaten richtet sich der Blick auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten rechnen nach dem Rückgang des Barometers in den vergangenen Monaten nunmehr mit einer Stabilisierung. Zudem steht der europäische Einkaufsmanager-Index an. Der Deutschen Bank steht eine turbulente Hauptversammlung ins Haus. Die unklare Strategie nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Commerzbank sorgt bei vielen Anteilseignern für Frust. Unter anderem laden auch Lanxess, United Internet und Wacker Chemie zu ihren Aktionärstreffen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.168,74 Dax-Future 12.100,00 EuroStoxx50 3.386,72 EuroStoxx50-Future 3.352,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.776,61 -0,4 Prozent Nasdaq 7.750,84 -0,5 Prozent S&P 500 2.856,27 -0,3 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.153,61 -0,6 Prozent Shanghai 2.864,13 -1,0 Prozent Hang Seng 27.319,02 -1,4 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)