MÄRKTE-Dax höher erwartet - Zollstreit im Blick

Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er wegen des anhaltenden Zollstreits zwischen den USA und China 1,8 Prozent tiefer bei 11.952,41 Punkten geschlossen. Neben diesem Thema treibt Börsianer die politische Situation in Großbritannien um. Premierministerin Theresa May sieht sich wegen des wachsenden Widerstands gegen ihre Brexit-Strategie mit immer lauteren Rufen nach ihrem Rücktritt konfrontiert. Auf die Laune der Anleger drückt auch die seit Donnerstag laufende Europawahl. Investoren fürchten ein Aufstreben von rechtspopulistischen und eurokritischen Parteien. Bis zum Sonntag dürfen insgesamt 430 Millionen Europäer ihre Stimme zur Wahl von 751 Abgeordneten abgeben. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.952,41 Dax-Future 12.011,50 EuroStoxx50 3.327,20 EuroStoxx50-Future 3.330,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.490,47 -1,1 Prozent Nasdaq 7.628,28 -1,6 Prozent S&P 500 2.822,24 -1,2 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.060,54 -0,4 Prozent Shanghai 2.848,43 -0,1 Prozent Hang Seng 27.314,13 +0,2 Prozent (Reporter: Patricia Uhlig und Hakan Ersen, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)