MÄRKTE-Dax nach Europawahl höher erwartet

Frankfurt, 27. Mai (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 0,5 Prozent im Plus bei 12.011,04 Punkten geschlossen. Börsianern zufolge reagieren Anleger erleichtert auf den Ausgang der Europawahl. Rechtspopulistische Parteien hätten nicht so stark zugelegt wie befürchtet. Gleichzeitig richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf Großbritannien. Nach dem Rückzug von Premierministerin Theresa May werden die Anleger genau beobachten, welche Brexit-Varianten durch den Machtwechsel wahrscheinlicher werden. Außerdem muss sich in Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz einem Misstrauensvotum stellen. Dennoch könnte es ein Handelstag mit mageren Umsätzen werden, denn die Märkte in London und New York sind feiertagsbedingt geschlossen. Zudem stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.011,04 Dax-Future 12.039,00 EuroStoxx50 3.350,70 EuroStoxx50-Future 3.348,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.585,69 +0,4 Prozent Nasdaq 7.637,01 +0,1 Prozent S&P 500 2.826,06 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.172,33 +0,3 Prozent Shanghai 2.877,56 +0,9 Prozent Hang Seng 27.258,63 -0,4 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)