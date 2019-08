MÄRKTE-Dax kaum verändert erwartet - Notenbanken im Blick

Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - In Erwartung weiterer Signale zur Geldpolitik von EZB und Fed wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag kaum verändert starten. Investoren fiebern unter anderem der Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed (Mittwoch) und der Europäischen Zentralbank (EZB) (Donnerstag) entgegen. Von ihnen versprechen sie sich Rückschlüsse darauf, wie aggressiv die beiden Zentralbanken auf die drohende Abkühlung der Weltwirtschaft reagieren wollen. Weitere Hinweise erhoffen sie sich vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming Ende der Woche, wo Fed-Chef Jerome Powell am Freitag eine Rede halten soll. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.715,37 Dax-Future 11.715,00 EuroStoxx50 3.369,19 EuroStoxx50-Future 3.366,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.135,79 +1,0 Prozent Nasdaq 8.002,81 +1,4 Prozent S&P 500 2.923,65 +1,2 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 20.662,19 +0,5 Prozent Shanghai 2.883,39 +0,0 Prozent Hang Seng 26.308,85 +0,1 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)