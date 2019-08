MÄRKTE-Dax-Anleger auf der Hut - Fed-Protokolle im Blick

Frankfurt, 21. Aug (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik werden Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch voraussichtlich die Füße stillhalten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Dienstag hatte er rund 0,6 Prozent schwächer bei 11.651 Punkten geschlossen. Börsianer fiebern der Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend (MESZ) entgegen. Aus den Mitschriften der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank versprechen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen. Außerdem wirft das alljährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming seine Schatten voraus. Experten gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Rede am Freitag für September eine weitere Zinssenkung signalisieren wird. Im Blick behalten Investoren auch das Thema Italien nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte. Präsident Mattarella beginnt am Mittwoch Gespräche mit Vertretern der Parteien, um Wege aus der Regierungskrise zu suchen. Dabei geht es um die Frage, ob im Parlament eine Regierungsmehrheit gebildet werden kann oder ob vorgezogene Neuwahlen anberaumt werden müssen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.651,18 Dax-Future 11.652,50 EuroStoxx50 3.350,23 EuroStoxx50-Future 3.350,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.962,44 -0,7 Prozent Nasdaq 7.948,56 -0,7 Prozent S&P 500 2.900,51 -0,8 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 20.603,23 -0,4 Prozent Shanghai 2.879,12 +0,0 Prozent Hang Seng 26.266,45 +0,1 Prozent (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)