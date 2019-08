MÄRKTE-Dax-Anleger legen Verschnaufpause ein - Notenbanker-Treffen im Blick

Frankfurt, 22. Aug (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Zum Auftakt des alljährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er dank Spekulationen auf neue Anschub-Hilfen für die Weltwirtschaft 1,3 Prozent im Plus bei 11.802,85 Punkten geschlossen. Vom Treffen der führenden Notenbanker im US-Bundesstaat Wyoming erhoffen sich Börsianer neue Hinweise auf die Geldpolitik von EZB, Fed & Co. Highlight der Veranstaltung ist eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag. Die Protokolle zum jüngsten Zinsentscheid im Juli zeigten, dass die Währungshüter unentschlossen waren: Während "ein paar" Mitglieder des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses für eine stärkere Zinssitzung von einem halben Prozentpunkt oder mehr waren, sprachen sich "mehrere" dafür aus, den Leitzins überhaupt nicht anzufassen. Auf dem Terminplan stehen zudem die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager und Zahlen zum europäischen Verbrauchervertrauen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.802,85 Dax-Future 11.758,50 EuroStoxx50 3.394,89 EuroStoxx50-Future 3.383,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.202,73 +0,9 Prozent Nasdaq 8.020,21 +0,9 Prozent S&P 500 2.924,43 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 20.617,08 +0,0 Prozent Shanghai 2.874,32 -0,2 Prozent Hang Seng 26.027,48 -0,9 Prozent (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)