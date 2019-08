MÄRKTE-Dax vor Powell-Rede höher erwartet

Frankfurt, 23. Aug (Reuters) - In Erwartung weiterer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,5 Prozent im Minus bei 11.747,04 Punkten geschlossen. Anleger fieberten der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag (MESZ) entgegen. Sie erhofften sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen. "Es besteht aber ganz klar das Risiko, dass Powell enttäuscht", warnte Analyst Jeffrey Halley vom Online-Broker Oanda. Es sei schwer vorstellbar, dass der Fed-Chef aggressive Zinssenkungen in Aussicht stelle, während die Protokolle der jüngsten Notenbanksitzung zeigten, dass die Führungsriege vor einem Monat uneins darüber war, ob sie die Zinsen überhaupt senken solle. Einige führende US-Notenbanker erteilten weiteren Schritten am Donnerstag eine Absage. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.747,04 Dax-Future 11.793,00 EuroStoxx50 3.373,67 EuroStoxx50-Future 3.388,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.252,24 +0,2 Prozent Nasdaq 7.991,39 -0,4 Prozent S&P 500 2.922,95 -0,1 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 20.689,08 +0,3 Prozent Shanghai 2.897,35 +0,5 Prozent Hang Seng 26.184,80 +0,5 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)