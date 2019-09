MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 02. Sep (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag hatte der Dax in Erwartung erfolgreicher Verhandlungen im Zollstreit 0,8 Prozent auf 11.939 Punkte zugelegt. Am Sonntag traten US-Zölle auf weitere chinesische Importgüter in Kraft, China zog nach. Die Wall Street bleibt am Montag feiertagsbedingt geschlossen (Labour Day). Aus der Euro-Zone stehen Einkaufsmanager-Indizes an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.939,28 Dax-Future 11.925,50 EuroStoxx50 3.426,76 EuroStoxx50-Future 3.420,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.403,28 +0,2 Prozent Nasdaq 7.962,88 -0,1 Prozent S&P 500 2.926,46 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 20.645,10 -0,3 Prozent Shanghai 2.924,94 +1,3 Prozent Hang Seng 25.624,85 -0,4 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)