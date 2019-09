MÄRKTE-Dax vor Brexit-Beratungen zur Eröffnung kaum verändert erwartet

02. Sep (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Montag war er 0,1 Prozent höher bei 11.954 Punkten aus dem Handel gegangen. Im Mittelpunkt stehen dürften die Entwicklungen in Großbritannien: Dort tritt das Parlament zusammen, um über den bevorstehenden Brexit zu beraten. Die Opposition und Rebellen in der konservativen Partei wollen einen ungeregelten EU-Austritt verhindern. Premierminister Boris Johnson lehnt aber eine Verschiebung des Brexit-Termins kategorisch ab und drohte mit Neuwahlen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.953,78 Dax-Future 11.958,50 EuroStoxx50 3.432,54 EuroStoxx50-Future 3.432,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones Kein Handel Nasdaq Kein Handel S&P 500 Kein Handel Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 20.655,19 +0,2 Prozent Shanghai 2.922,54 -0,1 Prozent Hang Seng 25.601,70 -0,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)