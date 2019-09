MÄRKTE-Dax höher erwartet - Brexit-Abstimmung im Blick

Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Das Tauziehen um den Brexit dürfte die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter in Atem halten. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge zunächst höher starten, nachdem er am Dienstag 0,4 Prozent im Minus bei 11.910,86 Punkten geschlossen hatte. Gegner eines EU-Ausstiegs ohne Abkommen haben dem britischen Premierminister Boris Johnson im Parlament eine Niederlage verpasst. Sie machten formell den Weg frei für eine Abstimmung am Mittwoch über einen Gesetzentwurf, der eine dreimonatige Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 31. Januar 2020 vorsieht, sollte vorher kein Austrittsvertrag zustande kommen. Johnson bekräftigte, sollten die Parlamentarier dafür stimmen, werde er einen Antrag auf Neuwahlen stellen. Etwas Abwechslung vom Thema Brexit versprechen die anstehenden Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Stimmungsbarometer der deutschen Einkaufsmanager und die europäischen Einzelhandelsumsätze. In den USA legt die Notebank Fed am Abend (MESZ) ihren Konjunkturbericht vor. Aus dem sogenannten "Beige Book" versprechen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 11.910,86 Dax-Future 11.985,00 EuroStoxx50 3.420,74 EuroStoxx50-Future 3.440,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.118,02 -1,1 Prozent Nasdaq 7.874,16 -1,1 Prozent S&P 500 2.906,27 -0,7 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 20.662,60 +0,2 Prozent Shanghai 2.937,70 +0,3 Prozent Hang Seng 25.881,23 +1,4 Prozent (Reporter: Anika Ross und Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)