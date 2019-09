MÄRKTE-Dax vor US-Arbeitsmarktdaten kaum verändert erwartet

Frankfurt, 06. Sep (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China den Leitindex um rund 0,8 Prozent auf 12.126,78 Punkte getragen. Neben den neuesten Entwicklungen im Zollstreit und rund um den Brexit warten Anleger vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten. Vor der Mitte des Monats anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank dürften die Daten ein wichtiger Orientierungspunkt für die Fed sein. Mit einem kräftigen Stellenaufbau von prognostizierten 158.000 im August ist am Arbeitsmarkt von Krise nichts zu spüren. Sollten die Zahlen schlechter als erwartet ausfallen, würde dies Befürwortern einer Zinssenkung in die Hände spielen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.126,78 Dax-Future 12.122,00 EuroStoxx50 3.484,70 EuroStoxx50-Future 3.480,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.728,15 +1,4 Prozent Nasdaq 8.116,83 +1,8 Prozent S&P 500 2.976,00 +1,3 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.192,59 +0,5 Prozent Shanghai 2.992,83 +0,2 Prozent Hang Seng 26.630,92 +0,4 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)