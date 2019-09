MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - EZB und Brexit im Blick

Frankfurt, 10. Sep (Reuters) - Zwei Tage vor dem EZB-Zinsentscheid wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Experten rechnen fest damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Zins für Einlagen bei der Notenbank senkt. Uneins sind sie sich allerdings in der Frage, ob der scheidende EZB-Chef Mario Draghi auch eine Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe ankündigen oder weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen in Aussicht stellen wird. Daneben blicken Börsianer weiterhin aufmerksam nach Großbritannien, wo das Tauziehen um den Brexit weitergeht. Premierminister Boris Johnson zeigt sich von dem Gesetz, das ihn zu einer Verschiebung des Brexit verpflichtet, unbeeindruckt. Er will weiterhin sein Land wie geplant zum 31. Oktober aus der EU führen. Das britischen Parlament lehnte am Montagabend zum zweiten Mal binnen einer Woche einen Antrag von Johnson auf Neuwahlen ab. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.226,10 Dax-Future 12.203,50 EuroStoxx50 3.495,02 EuroStoxx50-Future 3.489,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.835,51 +0,1 Prozent Nasdaq 8.087,44 -0,2 Prozent S&P 500 2.978,43 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.377,73 +0,3 Prozent Shanghai 3.015,28 -0,3 Prozent Hang Seng 26.685,76 +0,0 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)