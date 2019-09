MÄRKTE-Dax höher erwartet - EZB und Opec im Blick

Frankfurt, 10. Sep (Reuters) - Am Tag vor dem mit Spannung erwarteten EZB-Zinsentscheid wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag war er 0,4 Prozent fester bei 12.268,71 Zählern aus dem Handel gegangen. An der Börse gilt als ausgemacht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Zins für Einlagen bei der Notenbank senken wird. Uneins sind sich Experten dagegen, wie groß der Schritt ausfallen und ob EZB-Chef Mario Draghi zusätzlich eine Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe ankündigen wird. Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Opec. Saudi-Arabien werde die übrigen Exportländer sicher zu einer anhaltend restriktiven Förderpolitik drängen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Das Königreich sei wegen des geplanten Börsengangs des staatlichen Ölförderers Saudi Aramco an einem möglichst hohen Ölpreis interessiert. Im Rahmen der laufenden Energie-Konferenz in Abu Dhabi will sich das gemeinsame Kontroll-Komitee der Opec-Staaten und ihrer Verbündeten treffen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.268,71 Dax-Future 12.326,00 EuroStoxx50 3.498,99 EuroStoxx50-Future 3.507,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.909,43 +0,3 Prozent Nasdaq 8.084,16 +0,0 Prozent S&P 500 2.979,39 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.564,94 +0,8 Prozent Shanghai 3.021,86 +0,0 Prozent Hang Seng 27.050,64 +1,4 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)