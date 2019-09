MÄRKTE-Dax vor EZB-Zinsentscheid höher erwartet

Frankfurt, 12. Sep (Reuters) - Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der EZB wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er dank Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China 0,7 Prozent auf 12.359,07 Punkte zugelegt. Börsianer rechnen fest damit, dass Notenbank-Chef "Super Mario" Draghi bei seinem vorletzten großen Auftritt den Einlagenzins senkt und die Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe ankündigt. "Im Gegensatz zur vergangenen Sitzung kann es sich die EZB nicht leisten, die Märkte zu enttäuschen", sagte Finanzmarkt-Expertin Aneeka Gupta vom Vermögensverwalter WisdomTree. Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Inflationsdaten. Eine weitere Zinssenkung der Notenbank Fed in der kommenden Woche gilt zwar als ausgemacht. Von den Zahlen versprechen sich Anleger aber Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo weiterer Schritte. Mit einem Auge schielen Investoren zudem auf die Beratungen der Opec-Staaten. Sie spekulieren darauf das sich das Export-Kartell mit seinen Verbündeten auf eine Verlängerung oder sogar Verschärfung der Förderbremse einigt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 61,27 Dollar je Barrel. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.359,07 Dax-Future 12.425,50 EuroStoxx50 3.516,82 EuroStoxx50-Future 3.537,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.137,04 +0,9 Prozent Nasdaq 8.169,68 +1,1 Prozent S&P 500 3.000,93 +0,7 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.809,77 +1,0 Prozent Shanghai 3.014,80 +0,2 Prozent Hang Seng 27.118,69 -0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Elke Ahlswede Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)