MÄRKTE-Dax am Hexensabbat niedriger erwartet

Frankfurt, 20. Sep (Reuters) - Zum großen Verfall an den Terminmärkten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte als Reaktion auf eine erneute US-Zinssenkung 0,5 Prozent im Plus bei 12.457,70 Punkten geschlossen. Am sogenannten Hexensabbat verfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Unabhängig davon gibt Thyssenkrupp am Freitag seine Abschiedsvorstellung im Dax. Das Gründungsmitglied des deutschen Leitindex muss seinen Platz für den Triebwerkshersteller MTU räumen. Außerdem stehen zum Abschluss der Börsenwoche die deutschen Erzeugerpreise sowie der Index des europäischen Verbrauchervertrauens auf dem Terminplan. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.457,70 Dax-Future 12.437,00 EuroStoxx50 3.552,65 EuroStoxx50-Future 3.545,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.094,79 -0,2 Prozent Nasdaq 8.182,88 +0,1 Prozent S&P 500 3.006,79 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 22.107,23 +0,3 Prozent Shanghai 3.004,48 +0,2 Prozent Hang Seng 26.477,11 +0,0 Prozent