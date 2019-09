MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 23. Sep (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Gestützt von den Zinssenkungen der Notenbanken hatte der Dax am Freitag 0,1 Prozent auf 12.468 Punkte zugelegt. Für Gesprächsstoff sorgen dürfte weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China: Beide Seiten kamen am Freitag in Washington zusammen, es habe sich um "produktive Diskussionen" gehandelt, teilte das Büro des US-Handelsvertreters mit. Die Verhandlungen sollen im Oktober fortgesetzt werden. Aufschluss darüber, wie stark der Konflikt die Wirtschaft bereits jetzt belastet, dürften die Einkaufsmanagerindizes der Euro-Zone liefern. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.468,01 Dax-Future 12.416,00 EuroStoxx50 3.571,39 EuroStoxx50-Future 3.542,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.935,07 -0,6 Prozent Nasdaq 8.117,67 -0,8 Prozent S&P 500 2.992,07 -0,5 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 2.964,54 -1,4 Prozent Hang Seng 26.216,90 -0,8 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)