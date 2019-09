MÄRKTE-Dax vor Ifo-Konjunkturindex zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 23. Sep (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er ein Prozent niedriger bei 12.342 Punkten aus dem Handel gegangen. Ihr Augenmerk werden die Anleger erneut auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland legen: Am Vormittag wird der Ifo-Geschäftsklimaindex für September veröffentlicht. Experten erwarten einen leichten Anstieg, nachdem das wichtige Barometer im August auf ein Sieben-Jahres-Tief gefallen war. Dabei dürften die Firmenbosse vor allem ihre Aussichten etwas günstiger einschätzen, während sich die aktuelle Lage eingetrübt haben sollte. Zudem dürfte der Brexit für Gesprächsstoff sorgen: In Großbritannien entscheidet der Oberste Gerichtshof, ob Premierminister Boris Johnson die Zwangspause für das Parlament rechtmäßig verlängert hat. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.342,33 Dax-Future 12.363,50 EuroStoxx50 3.536,97 EuroStoxx50-Future 3.533,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.949,99 +0,1 Prozent Nasdaq 8.112,46 -0,1 Prozent S&P 500 2.991,78 +0,0 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 22.121,48 +0,2 Prozent Shanghai 2.996,17 +0,6 Prozent Hang Seng 26.312,03 +0,3 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)