MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Dienstag war er nahezu unverändert bei 12.307 Punkten aus dem Handel gegangen. Anleger dürften auf die Entwicklungen in Großbritannien achten: Dort tritt das Parlament wieder zusammen, nachdem das Oberste Gericht am Dienstag die fünfwöchige Zwangspause gekippt und damit Premierminister Boris Johnson eine Niederlage verpasst hatte. Auch die Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump dürfte die Händler beschäftigen. Für Aufsehen dürfte die Erstnotiz von Teamviewer sorgen: Der schwäbische Software-Anbieter hat den größten Börsengang des Jahres in Europa geschafft. 84 Millionen Aktien wurden zu je 26,25 Euro bei neuen Investoren untergebracht. Allerdings schöpft Teamviewer die Preisspanne, die von 23,50 bis 27,50 Euro reichte, nicht ganz aus. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.307,15 Dax-Future 12.265,00 EuroStoxx50 3.532,05 EuroStoxx50-Future 3.511,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.807,77 -0,5 Prozent Nasdaq 7.993,63 -1,5 Prozent S&P 500 2.966,60 -0,8 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 22.015,27 -0,4 Prozent Shanghai 2.969,32 -0,5 Prozent Hang Seng 26.019,79 -1,0 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)