MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt, 26. Sep (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Mittwoch war er 0,6 Prozent tiefer bei 12.234 Punkten aus dem Handel gegangen. Neben dem Handelsstreit zwischen den USA und China rücken zunehmend wieder die Geschäftsergebnisse der Firmen in den Blick. Quartalszahlen liefert der Autozulieferer Hella. Auf dem Terminkalender steht zudem der GfK-Konsumklimaindikator sowie die endgültigen Daten zur US-Wirtschaftsleistung (BIP) im zweiten Quartal. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.234,18 Dax-Future 12.217,50 EuroStoxx50 3.513,03 EuroStoxx50-Future 3.491,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.970,71 +0,6 Prozent Nasdaq 8.077,38 +1,1 Prozent S&P 500 2.984,87 +0,6 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.079,75 +0,3 Prozent Shanghai 2.934,49 -0,7 Prozent Hang Seng 25.977,42 +0,1 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)