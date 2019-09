MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt, 27. Sep (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er wegen Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China 0,4 Prozent im Plus bei 12.288,54 Punkten geschlossen. Etwas Abwechslung von diesem Thema verspricht eine Flut von Konjunkturdaten, die auf Anleger zurollt. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Barometer für die Stimmung der europäischen Verbraucher und Firmenlenker. In den USA werden unter anderem die Konsumausgaben veröffentlicht. Von diesen Zahlen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.288,54 Dax-Future 12.276,00 EuroStoxx50 3.532,18 EuroStoxx50-Future 3.520,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.891,12 -0,3 Prozent Nasdaq 8.030,66 -0,6 Prozent S&P 500 2.977,62 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 21.746,64 -1,4 Prozent Shanghai 2.928,97 +0,0 Prozent Hang Seng 25.963,28 -0,3 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)