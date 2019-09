MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - VW-Prozess im Fokus

Frankfurt, 30. Sep (Reuters) - Diesen Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. In Erwartung einer Annäherung im amerikanisch-chinesischen Zollstreit hatten Anleger zum Wochenschluss bei Aktien zugegriffen. Für Rückenwind sorgte auch ein schwächerer Euro. Der Dax gewann 0,8 Prozent auf 12.380,94 Punkte. Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beginnt am Montag der größte Prozess im VW-Dieselskandal. In dem Musterverfahren geht es um Schadenersatzforderungen Hunderttausender VW-Kunden. Bei Osram wird es der letzte Termin zur Aufstockung oder Änderung der Übernahmeofferte für den Lichtkonzern durch AMS oder die Finanzinvestoren Bain/Carlyle sein. Auf der Konjunkturagenda stehen die deutschen Einzelhandelsumsätze und der amerikanische Chicago- Einkaufsmanager-Index. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.380,94 Dax-Future 12.352,50 EuroStoxx50 3.545,88 EuroStoxx50-Future 3.527,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.820,25 -0,3 Prozent Nasdaq 7.939,63 -1,1 Prozent S&P 500 2.961,79 -0,5 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.686,76 -0,9 Prozent Shanghai 2.931,16 +0,0 Prozent Hang Seng 26.133,87 +0,7 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)