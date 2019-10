MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Berlin, 01. Okt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er 0,4 Prozent im Plus bei 12.428 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Börsianer dürften vor allem darauf achten, wie stark der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Wirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Am Vormittag werden die detaillierten Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone vorgelegt. Beide Werte signalisierten zuletzt schrumpfende Geschäfte. Bei den Einzelwerten dürften die Börsianer auf die Deutsche Post achten: Das Unternehmen legt seine neue Strategie vor. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.428,08 Dax-Future 12.466,00 EuroStoxx50 3.569,45 EuroStoxx50-Future 3.570,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.916,83 +0,4 Prozent Nasdaq 7.999,34 +0,8 Prozent S&P 500 2.976,74 +0,5 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.900,94 +0,7 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng Kein Handel (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)