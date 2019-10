MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Berlin, 02. Okt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Dienstag war er 1,3 Prozent schwächer bei 12.264 Punkten aus dem Handel gegangen. Auf der Tagesordnung steht die Konjunktur in Deutschland: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen ihre Gemeinschaftsprognose vor. Sie rechnen darin mit einem geringeren Wachstum als noch im Frühjahr. Zudem nimmt die Berichtssaison langsam Fahrt auf. So äußert sich Grenke zum Neugeschäft in den ersten neun Monaten. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.263,83 Dax-Future 12.242,50 EuroStoxx50 3.518,25 EuroStoxx50-Future 3.507,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.573,04 -1,3 Prozent Nasdaq 7.908,69 -1,1 Prozent S&P 500 2.940,25 -1,2 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 21.767,91 -0,5 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng 26.046,23 -0,2 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)