MÄRKTE-Dax höher erwartet - Handelsgespräche im Blick

Frankfurt, 07. Okt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 0,7 Prozent auf 12.012,81 Punkte zugelegt. Angesichts der nahenden Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China steige die Anspannung der Anleger, sagten Börsianer. Gleichzeitig stützten Spekulationen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed die Kurse. Auf der Konjunkturagenda stehen zu Wochenbeginn die deutschen Industrieaufträge für August. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.012,81 Dax-Future 12.008,00 EuroStoxx50 3.446,71 EuroStoxx50-Future 3.435,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.573,72 +1,4 Prozent Nasdaq 7.982,47 +1,4 Prozent S&P 500 2.952,01 +1,4 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 21.364,91 -0,2 Prozent Shanghai Kein Handel Hang Seng Kein Handel (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)