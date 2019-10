MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

08. Okt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er 0,7 Prozent fester bei 12.097 Zählern aus dem Handel gegangen. Erneut gilt das Augenmerk der Anleger der Konjunktur: Aus Deutschland werden die Daten zur Industrieproduktion im August erwartet. Die Aufträge waren in dem Monat geschrumpft, das macht eine Rezession in Deutschland wahrscheinlicher. Daneben hält zwei Tage vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde der Zollstreit zwischen den USA und China sowie etwa eine Woche vor dem EU-Gipfel der Brexit die Börsen in Atem. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.097,43 Dax-Future 12.107,50 EuroStoxx50 3.471,24 EuroStoxx50-Future 3.463,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.478,02 -0,4 Prozent Nasdaq 7.956,29 -0,3 Prozent S&P 500 2.938,79 -0,4 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 21.596,92 +1,0 Prozent Shanghai 2.926,45 +0,7 Prozent Hang Seng 25.983,31 +0,6 Prozent (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)