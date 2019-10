MÄRKTE-Dax höher erwartet - Handelsgespräche im Blick

Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Zum Auftakt erneuter Handelsgespräche zwischen den USA und China wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er dank Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollkonflikt ein Prozent im Plus bei 12.094,26 Punkten geschlossen. Eine Entschärfung des Streits sei dringend notwendig, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Denn das Maß dessen, was die Weltwirtschaft an Handelskrieg verkraften kann, ist voll. Jede neue Eskalation dürfte die Börse hart treffen." Experten waren sich uneins über die Erfolgsaussichten der Gespräche. Die Optimisten setzten darauf, dass beide Seiten zumindest eine weitere Eskalation verhindern wollen - die Regierung in Peking, um ihre schwächelnde Wirtschaft zu stützen, und US-Präsident Donald Trump, um seine Wiederwahl im kommenden Jahr nicht zu gefährden. Die Pessimisten betonten dagegen, dass die Positionen für eine Einigung zu weit auseinander lägen. Zudem trübten die jüngsten Visa-Beschränkungen gegen chinesische Regierungsbeamte sowie der Bann gegen weitere chinesische Firmen die Atmosphäre. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.094,26 Dax-Future 12.076,50 EuroStoxx50 3.462,11 EuroStoxx50-Future 3.450,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.346,01 +0,7 Prozent Nasdaq 7.903,74 +1,0 Prozent S&P 500 2.919,40 +0,9 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 21.507,57 +0,2 Prozent Shanghai 2.930,35 +0,2 Prozent Hang Seng 25.729,16 +0,2 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)