MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - Brexit im Blick

Frankfurt, 14. Okt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er dank Hoffnungen auf eine Entspannung der Dauerkrisen Zollstreit und Brexit 2,9 Prozent im Plus bei 12.511,65 Punkten geschlossen. Die inzwischen verkündete Teil-Einigung im Handelskonflikt werteten Börsianer prinzipiell positiv, weil die anstehende Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren damit vorerst vom Tisch sei. Eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen und damit eine kräftige Erholung der Weltwirtschaft seien aber nicht zu erwarten. Wenige Tage vor dem entscheidenden EU-Gipfel richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger besonders auf den geplanten EU-Ausstieg Großbritanniens. Der britische Premierminister Boris Johnson will im Tagesverlauf unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel reden. Sowohl die britische Regierung als auch die EU betonten allerdings, dass noch viel Arbeit vor ihnen liege. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.511,65 Dax-Future 12.455,50 EuroStoxx50 3.569,92 EuroStoxx50-Future 3.544,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.816,59 +1,2 Prozent Nasdaq 8.057,04 +1,3 Prozent S&P 500 2.970,27 +1,1 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 3.008,65 +1,2 Prozent Hang Seng 26.550,90 +0,9 Prozent