MÄRKTE-Dax-Anleger vorsichtig - Nahender Brexit-Gipfel im Blick

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Am Tag vor dem Brexit-Gipfel der EU dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch etwas schwächer starten. Am Dienstag hatte der Leitindex in der Hoffnung auf einen Kompromiss im Brexit-Streit 1,1 Prozent höher bei 12.629 Punkten geschlossen. Die EU und Großbritannien verhandeln fieberhaft weiter, um eine Einigung über die künftigen Beziehungen zu erzielen. Börsianer sind allerdings skeptisch, ob ein Deal auch das britische Unterhaus passieren würde. Etwas Abwechslung von diesem Thema versprechen die anstehenden Wirtschaftsdaten. Auf der Agenda stehen die US-Einzelhandelsumsätze sowie das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia. Von diesen Zahlen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf die US-Geldpolitik. Außerdem rollt eine neue Welle von Firmenbilanzen auf die Anleger zu. So öffnen unter anderem Bank of America und die Online-Videothek Netflix ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.629,79 Dax-Future 12.600,50 EuroStoxx50 3.598,65 EuroStoxx50-Future 3.586,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.024,80 +0,9 Prozent Nasdaq 8.148,71 +1,2 Prozent S&P 500 2.995,68 +1,0 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 22.475,16 +1,2 Prozent Shanghai 2.983,62 -0,3 Prozent Hang Seng 26.560,74 +0,2 Prozent (Reporter: Anika Ross, Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)