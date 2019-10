MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Im Fokus steht weiterhin das Ringen um den Brexit. Auf dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag könnte einer Grundsatzeinigung zugestimmt werden, bevor am Samstag das britische Parlament darüber abstimmt. Allerdings ist auch noch ein EU-Sondergipfel im Oktober im Gespräch. Bei den Wirtschaftsdaten werden Anleger auf den Philly-Fed-Konjunkturindex und die US-Industrieproduktion schauen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.670,11 Dax-Future 12.652,00 EuroStoxx50 3.599,25 EuroStoxx50-Future 3.585,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.001,98 -0,1 Prozent Nasdaq 8.124,18 -0,3 Prozent S&P 500 2.989,69 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.493,87 +0,1 Prozent Shanghai 2.978,85 +0,0 Prozent Hang Seng 26.862,65 +0,7 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)