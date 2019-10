MÄRKTE-Dax wegen Brexit-Hickhack niedriger erwartet - Bilanzsaison im Blick

Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - Vor einer erneuten Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er kaum verändert bei 12.754,69 Punkten geschlossen. In Tagesverlauf öffnen unter anderem der Airbus-Rivale Boeing, der Autobauer Ford und der Software-Hersteller Microsoft ihre Bücher. Sollte die US-Bilanzsaison ähnlich positiv weitergehen wie bisher, könne in den kommenden Monaten mit steigenden Aktienkursen gerechnet werden, sagten Analysten. Auf die Stimmung drückte die jüngste Wendung im Brexit-Drama. Die Abgeordneten lehnten am Dienstagabend Premierminister Boris Johnsons Zeitplan für die Debatte über die Gesetze zur Umsetzung des Brexit ab. Johnson legte daraufhin seine Gesetzgebung für den EU-Austritt auf Eis. Nun müsse die EU entscheiden, ob sie dem Antrag auf einen erneuten Brexit-Aufschub stattgebe. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.754,69 Dax-Future 12.675,50 EuroStoxx50 3.604,82 EuroStoxx50-Future 3.573,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.788,10 -0,2 Prozent Nasdaq 8.104,30 -0,7 Prozent S&P 500 2.995,99 -0,4 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 22.574,69 +0,1 Prozent Shanghai 2.946,84 -0,3 Prozent Hang Seng 26.544,37 -0,9 Prozent (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)