MÄRKTE-Dax wegen Virus-Sorgen wieder tiefer erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag mit erneuten Verlusten starten. Am Donnerstag hatte er wegen Spekulationen auf einen Konjunktureinbruch wegen der Coronavirus-Epidemie 3,2 Prozent im Minus bei 12.367,46 Punkten geschlossen. Die Virus-Sorgen dominierten weiterhin die Gespräche auf dem Börsenparkett und drängten die anstehenden Konjunkturdaten in den Hintergrund. Im Tagesverlauf stehen unter anderem die deutschen Inflationsdaten an. Aus den USA kommen Zahlen zu den Konsumausgaben. Die Kauflaune der dortigen Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Auf Unternehmensseite richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Ausblicke und Aussagen zu den Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf das Geschäft. Dies gilt vor allem für die British Airways-Mutter IAG, da Fluggesellschaften besonders stark unter den aktuellen Reisebeschränkungen leiden. Außerdem öffnen der deutsche Chemiekonzern BASF und der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück ihre Bücher. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.367,46 Dax-Future 11.868,00 EuroStoxx50 3.455,92 EuroStoxx50-Future 3.324,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 25.766,64 -4,4 Prozent Nasdaq 8.566,48 -4,6 Prozent S&P 500 2.978,76 -4,4 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 20.944,87 -4,6 Prozent Shanghai 2.909,59 -2,7 Prozent Hang Seng 26.076,84 -2,6 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)