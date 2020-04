MÄRKTE-Dax höher erwartet - Hoffnung auf Corona-Mittel

Frankfurt, 17. Apr (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er nach einem Auf und Ab 0,2 Prozent im Plus bei 10.301,54 Punkten geschlossen. Ein zentrales Gesprächsthema auf dem Börsenparkett war ein Medienbericht, dem zufolge ein mögliches Corona-Medikament von Gilead ermutigende Testergebnisse gezeigt habe. Die Aktien der Pharmafirma stiegen im nachbörslichen US-Handel um 16 Prozent. Tempo und Details der geplanten Lockerung der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus behalten Anleger ebenfalls im Auge. Gleichzeitig versuchen sie abzuschätzen, wie sich die Pandemie auf Konjunktur und Firmengewinne auswirkt. Daher richten sie besonderes Augenmerk auf die US-Frühindikatoren am Nachmittag (MESZ). Experten erwarten einen Rückgang des Barometers auf minus sieben von plus 0,1 Punkten. Unabhängig davon verfallen im Tagesverlauf Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.301,54 Dax-Future 10.625,00 EuroStoxx50 2.812,35 EuroStoxx50-Future 2.874,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.537,68 +0,1 Prozent Nasdaq 8.532,36 +1,7 Prozent S&P 500 2.799,55 +0,6 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 19.799,37 +2,6 Prozent Shanghai 2.847,34 +1,0 Prozent Hang Seng 24.569,48 +2,4 Prozent (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)