MÄRKTE-Dax höher erwartet - EU-Gipfel im Blick

Frankfurt, 23. Apr (Reuters) - Unmittelbar vor einem weiteren EU-Gipfel zur Coronavirus-Krise wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er dank Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft 1,6 Prozent auf 10.415 Punkte zugelegt. Börsianer erwarten von den Beratungen der europäischen Staats- und Regierungschefs die Verabschiedung eines weiteren Hilfspaketes für die Wirtschaft. Allerdings könnte der Streit um die Ausgabe von "Corona-Bonds", die von den Euro-Staaten gemeinsam garantiert werden, die Gespräche belasten, sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Daneben stehen die Stimmungsbarometer der deutschen Verbraucher sowie der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan. Bei Ersterem erwarten Experten für Mai einen Rückgang auf minus 1,8 Punkten von plus 2,7 Zählern im Vormonat. Die Einkaufsmanager-Indizes für April seien voraussichtlich auf 31 (Deutschland) und 25,7 (Euro-Zone) zurückgegangen und liegen damit weit von der Marke von 50 Punkten entfernt, die Wachstum signalisiert. Auf Trab hält Börsianer außerdem die erneute Flut von Firmenbilanzen. Unter anderem öffnet der Chip-Hersteller Intel seine Bücher. Daimler verbuchte wegen der Krise zum Jahresauftakt einen Gewinneinbruch und kippte seine Prognose für das Gesamtjahr. Mit einem Auge schielen Investoren zudem auf den Ölmarkt, dessen Kurskapriolen die Börsen in den vergangenen Tagen in Turbulenzen gestützt hatten. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.415,03 Dax-Future 10.432,00 EuroStoxx50 2.834,90 EuroStoxx50-Future 2.804,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.475,82 +2,0 Prozent Nasdaq 8.495,38 +2,8 Prozent S&P 500 2.799,31 +2,3 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 19.321,21 +1,0 Prozent Shanghai 2.842,25 -0,1 Prozent Hang Seng 23.948,03 +0,2 Prozent