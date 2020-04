MÄRKTE-Dax höher erwartet - Notenbanken im Blick

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag wieder höher starten. Am Freitag hatten Anleger ihre Hoffnungen auf eine schnelle Börsenerholung nach dem EU-Gipfel zur Corona-Pandemie begraben. Der Leitindex verlor 1,7 Prozent auf 10.336 Punkte. Neuen Mut machte Börsianern die Ausweitung der Wertpapierkäufe durch die Bank von Japan (BoJ). Sie setzten darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ebenfalls zusätzliche Konjunkturhilfen beschließen wird. Die US-Notenbank Fed werde nach ihren Beratungen am Mittwoch zumindest ihren Willen unterstreichen, alles zu tun, um die Wirtschaft zu unterstützen. Bei den Unternehmen legen unter anderem Adidas und Bayer ihre Quartalszahlen vor. Relevante Konjunkturdaten stehen nicht an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.336,09 Dax-Future 10.586,50 EuroStoxx50 2.809,07 EuroStoxx50-Future 2.841,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 23.775,27 +1,1 Prozent Nasdaq 8.634,52 +1,7 Prozent S&P 500 2.836,74 +1,4 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 19.790,84 +2,8 Prozent Shanghai 2.830,52 +0,8 Prozent Hang Seng 24.293,98 +1,9 Prozent (Reporter: Hakan Ersen und Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)