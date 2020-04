MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Warten auf Notenbanken

Frankfurt, 28. Apr (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Montag war er 3,1 Prozent fester bei 10.659,99 Punkten aus dem Handel gegangen. Für Gesprächsstoff sorgen dürfte die Entscheidung der Bank von Japan, den Umfang ihrer Anleihekäufe zu erhöhen. Tags zuvor hatte sie ihr Programm zum Kauf von Geldmarktpapieren und Firmenanleihen ausgeweitet. Noch im Laufe der Woche wollen auch die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren weiteren Kurs beraten. "Händler werden sich fragen, ob die Notenbanken auch Pläne vorlegen, wie sie die Wirtschaft in ihren Ländern in Schwung bekommen wollen", sagte David Madden, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt bereits tiefe Spuren in den Geschäftsberichten der Unternehmen. Aufschluss, wie stark der Einbruch ausfallen könnte, erhoffen sich Börsianer aus anstehenden Zahlen. So legen unter anderem UBS, Novartis, Delivery Hero, HSBC und Pfizer ihre Geschäftsergebnisse vor. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 10.659,99 Dax-Future 10.659,50 EuroStoxx50 2.882,09 EuroStoxx50-Future 2.844,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 24.133,78 +1,5 Prozent Nasdaq 8.730,16 +1,1 Prozent S&P 500 2.878,48 +1,5 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 19.731,98 -0,3 Prozent Shanghai 2.818,48 +0,1 Prozent Hang Seng 24.466,42 +0,8 Prozent (Reporterin: Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)