MÄRKTE-Dax niedriger erwartet - US-Banken im Blick

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Zum Auftakt der US-Bilanzsaison wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Im Tagesverlauf läuten die US-Großbanken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo mit ihren Zahlen die US-Bilanzsaison offiziell ein. "Der Verlauf der Berichtssaison wird sicherlich die Börsenrichtung für die kommenden Wochen vorgeben", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Wegen der niedrigen Erwartungen hoffen Investoren auf zahlreiche positive Überraschungen. Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger auch auf den ZEW-Index, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen vor allem in den USA erwarten Experten für Juli einen Rückgang auf 60 Punkte von 63,4 Zählern im Vormonat. Außerdem stehen die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion auf dem Terminplan. Hier prognostizieren Analysten für Mai ein plus von 14,5 Prozent nach einem Einbruch um 17,1 Prozent im Vormonat. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.799,97 Dax-Future 12.559,50 EuroStoxx50 3.350,00 EuroStoxx50-Future 3.284,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.085,80 +0,0 Prozent Nasdaq 10.390,84 -2,1 Prozent S&P 500 3.155,22 -0,9 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 22.566,50 -1,0 Prozent Shanghai 3.405,30 -1,1 Prozent Hang Seng 25.335,96 -1,7 Prozent