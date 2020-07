MÄRKTE-Dax nach Einigung auf EU-Gipfel höher erwartet

Frankfurt, 21. Jul (Reuters) - Nach der Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf ein billionenschweres Finanzpaket im Kampf gegen die Corona-Krise dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Bereits am Montag war er ein Prozent fester bei 13.046,92 Punkten aus dem Handel gegangen und damit auf dem höchsten Stand seit fünf Monaten. Nach mehr als vier Tage langem Ringen haben sich die EU-Staaten auf das größte Finanzpaket in ihrer Geschichte geeinigt. Die am frühen Dienstagmorgen erzielte Vereinbarung hat ein Volumen von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro. Sie sieht einen 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds für besonders von der Pandemie betroffene EU-Staaten sowie einen EU-Haushaltsrahmen für die Jahre von 2021 bis 2027 mit einem Umfang von über einer Billion Euro vor. In der Coronakrise richten die Anleger nun verstärkt ihr Augenmerk auf die Geschäftsergebnisse der Unternehmen. Unter anderem legen Novartis, UBS, Volvo Cars und Coca-Cola ihre Zahlen zum Frühjahrsquartal vor. Dabei dürfte sich zeigen, wie stark die Geschäfte unter den weltweiten Ausgangssperren im Kampf gegen das Coronavirus gelitten haben. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.046,92 Dax-Future 13.137,00 EuroStoxx50 3.388,34 EuroStoxx50-Future 3.402,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.680,87 +0,0 Prozent Nasdaq 10.767,09 +2,5 Prozent S&P 500 3.251,84 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei 22.901,77 +0,8 Prozent Shanghai 3.316,56 +0,1 Prozent Hang Seng 25.529,02 +1,9 Prozent (Reporterinnen: Christina Amann und Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)