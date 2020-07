MÄRKTE-Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Spannungen zwischen USA und China

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Konjunkturdaten aus Amerika hatten am Donnerstag den Anlegern die Kauflaune verdorben. Die Erholung an dem wegen der Coronavirus-Pandemie kollabierten US-Arbeitsmarkt geriet ins Stocken. Erstmals seit fast vier Monaten stieg die Zahl der wöchentlichen Anträge auf staatliche Arbeitslosenhilfe mit 1,416 Millionen Bürgern wieder an. Der Dax ging kaum verändert bei 13.103 Punkten aus dem Handel. Auf die Stimmung drückten zudem die Spannungen zwischen den USA und China. Die Führung in Peking schließt das US-Konsulat in Chengdu als Vergeltung dafür, dass die USA die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston angeordnet haben. Anleger warten zum Wochenschluss auf die Barometer für die Stimmung der deutschen und der europäischen Einkaufsmanager. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 13.103,39 Dax-Future 12.941,00 EuroStoxx50 3.371,74 EuroStoxx50-Future 3.328,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.652,33 -1,3 Prozent Nasdaq 10.461,42 -2,3 Prozent S&P 500 3.235,66 -1,2 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 3.250,37 -2,3 Prozent Hang Seng 24.801,69 -1,8 Prozent (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)