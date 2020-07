MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet - Warten auf Tech-Zahlen

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch war er etwas schwächer bei 12.822,26 Punkten aus dem Handel gegangen. Die US-Notenbank Fed hält in der Rezession eisern an ihrem Nullzins fest. "Die Fed ist und bleibt im Beobachtungsmodus", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Sie sei sich sehr wohl im Klaren, dass die Wirtschaft nicht auf eine steile Erholung in Form eines "V" zusteuere. Wie tief der Einbruch im Frühjahr ausgefallen ist, dürften die für den Nachmittag erwarteten Daten zur US-Wirtschaftsleistung zeigen. Hauptthema an der Börse sind aber die Quartalszahlen der Unternehmen: Unter anderem geben Volkswagen, Linde, Fresenius und Fresenius Medical Care Einblick in ihre Bilanz. In den USA stehen nach Börsenschluss mit Apple, Amazon, Facebook und der Google-Mutter Alphabet die Quartalsergebnisse von vier der wertvollsten Unternehmen der Welt an. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.822,26 Dax-Future 12.833,50 EuroStoxx50 3.300,16 EuroStoxx50-Future 3.302,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 26.539,57 +0,6 Prozent Nasdaq 10.542,94 +1,4 Prozent S&P 500 3.258,44 +1,2 Prozent Asiatische Indizes am Stand Veränderung Donnerstag Nikkei 22.365,34 -0,1 Prozent Shanghai 3.297,57 +0,1 Prozent Hang Seng 25.143,60 +1,1 Prozent (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)