MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 03. Aug (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Vor dem Wochenende war der Dax 0,5 Prozent niedriger bei 12.313 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Corona-Krise hält die Börsianer weltweit in Atem; in den USA steigen die Infektionszahlen rapide, und auch in Europa stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Erreger an. Das lastet auf der Wirtschaft. Für Gesprächsstoff sorgen dürften in dem Zusammenhang die Einkaufsmanagerindizes, deren Details am Vormittag vorgelegt werden. Zudem stehen erneut Geschäftszahlen auf der Tagesordnung. Unter anderem legten die Societe Generale und Stabilus ihre Geschäftszahlen vor. Die Corona-Pandemie hat bei dem Autozulieferer Stabilus im dritten Quartal des Bilanzjahres 2019/20 tiefe Spuren hinterlassen. Die Commerzbank berät über einen Ausweg aus der Führungskrise. Insidern zufolge ist der ehemalige Chef der Landesbank Baden-Württemberg, Hans-Jörg Vetter, Favorit für den Posten des Aufsichtsratschefs. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax {.GDAXI;CF_ LAST:2} Dax-Future {FDXc1;CF_L AST:2} EuroStoxx50 {.STOXX50E; CF_LAST:2} EuroStoxx50-Future {STXEc1;CF_ LAST:2} Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag{DT10:.GDAXI;HSTCLSD ATE;} {DT11:.DJI;TRADE_DATE;} Dow Jones {.DJI;CF_LA {.DJI;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT10^F1-DT BS(PCTCHNG:1); 11^F1!=0] [DT10^F1-DT11^ Kein Handel F1=0] F2 [DT10^F1-DT Prozent} 11^F1=0] F1 } Nasdaq {.IXIC1;CF_ {.IXIC1;CF_LAS LAST:2; T:0,+PCTCHNG:1 [DT10^F1-DT ,ABS(PCTCHNG:1 11^F1!=0] ); Kein Handel [DT10^F1-DT11^ [DT10^F1-DT F1=0] F2 11^F1=0] F1 Prozent} } S&P 500 {.SPX;CF_LA {.SPX;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT10^F1-DT BS(PCTCHNG:1); 11^F1!=0] [DT10^F1-DT11^ Kein Handel F1=0] F2 [DT10^F1-DT Prozent} 11^F1=0] F1 } Asiatische Indizes am {DAY} Stand Veränderung {DT2:.N225;TRADE_DATE;} {DT3:.TOPX;TRADE_DATE;} {DT4:.SSEC;TRADE_DATE;} {DT5:.HSI;TRADE_DATE;} Nikkei {.N225;CF_L {.N225;CF_LAST AST:2; :0,+PCTCHNG:1, [DT1^F1-DT2 ABS(PCTCHNG:1) ^F1=0] F1 ; [DT1^F1-DT2 [DT1^F1-DT2^F1 ^F1!=0] =0] F2 Kein Prozent} Handel} Shanghai {.SSEC;CF_L {.SSEC;CF_LAST AST:2; :0,+PCTCHNG:1, [DT1^F1-DT4 ABS(PCTCHNG:1) ^F1=0] F1 ; [DT1^F1-DT4 [DT1^F1-DT4^F1 ^F1!=0] =0] F2 Kein Prozent} Handel} Hang Seng {.HSI;CF_LA {.HSI;CF_LAST: ST:2; 0,+PCTCHNG:1,A [DT1^F1-DT5 BS(PCTCHNG:1); ^F1=0] F1 [DT1^F1-DT5^F1 [DT1^F1-DT5 =0] F2 ^F1!=0] Prozent} Kein Handel} (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)