MÄRKTE-Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt, 22. Sep (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenanfang war der deutsche Leitindex 4,4 Prozent in die Knie gegangen. Fest im Blick haben Investoren weiter die Entwicklung der Coronavirus-Infektionszahlen. "Angesichts der Tatsache, dass der Herbst und die Grippesaison vor der Tür stehen, wird den Börsen vor Augen geführt, wie akut die Gefahr ist", sagte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland und Europa fürchten Investoren erneute Einschränkungen. In Großbritannien droht ein erneuter landesweiter Lockdown, da die Zahl der Neu-Infektionen täglich um mindestens 6000 pro Tag zunimmt. Wissenschaftliche Berater der Regierung warnten vor einem möglichen Anstieg auf 50.000 Fälle pro Tag bis Mitte Oktober. In großen Teilen von Wales soll bereits ab Dienstagnachmittag wieder ein weitgehender Lockdown gelten. Die US-Notenbank sicherte zu, zur Überwindung der Corona-Krise alles in ihrer Macht stehende unternehmen zu wollen. Die Zentralbank verpflichte sich weiter, die gesamte Bandbreite ihrer Instrumente zu nutzen, bekräftigte Fed-Chef Jerome Powell laut einer vorab veröffentlichten Rede. Powell wird sich am Dienstag vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses für Finanzdienstleistungen äußern. Zudem warteten Investoren auf die Konjunktur-Prognose im Herbst 2020, die das ifo Institut in München vorlegen will. Auf Unternehmensseite will Tui aktuelle Zahlen zur Buchungslage vorlegen. In den USA gibt Nike Auskunft über das erste Quartal. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.542,44 Dax-Future 12.584,00 EuroStoxx50 3.160,95 EuroStoxx50-Future 3.165,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 27.147,70 -1,8 Prozent Nasdaq 10.778,80 -0,1 Prozent S&P 500 3.281,06 -1,2 Prozent Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 3.304,39 -0,4 Prozent Hang Seng 23.846,23 -0,4 Prozent (Reporter: Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)