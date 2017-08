MÄRKTE -Anleger dürften Nordkorea-Krise weiter ausblenden

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Das Ausbleiben einer weiteren Eskalation im Nordkorea-Konflikt dürfte auch am Dienstag die Aktienkurse stützen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung eine weitere Erholung voraus. Schon am Montag hatte der Dax einen Teil der Vorwochenverluste aufgeholt und 1,3 Prozent auf 12.165 Punkte zugelegt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat zwar von seinem Militär einen Bericht über Pläne für einen Raketenstart Richtung US-Pazifikinsel Guam erhalten. Doch will er nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA noch etwas länger die USA beobachten, bevor er eine Entscheidung trifft.

Auf der Konjunkturseite steht kurz vor Börsenbeginn das deutsche Bruttoinlandsprodukt an. Analysten sagen einen weiteren Anstieg voraus. Am Nachmittag dürften unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze auf Hinweise auf die künftige Geldpolitik abgeklopft werden. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

An der Wall Street hatten sich die Kurse nach Handelsschluss am Montag kaum mehr bewegt: Der Dow Jones und der S&P500 waren mit Aufschlägen von 0,6 und einem Prozent aus dem Handel gegangen, der Nasdaq hatte 1,3 Prozent gewonnen.

In Tokio tendierte die Börse am Dienstag freundlicher. Der Nikkei-Index lag 1,3 Prozent höher. An den Börsen in China stiegen die Kurse im Schnitt um etwa 0,5 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)